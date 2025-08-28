VISITE GUIDÉE DE LA FERME ÉLEVAGE DE CHÈVRES ANGORA Belbèze-en-Comminges

VISITE GUIDÉE DE LA FERME ÉLEVAGE DE CHÈVRES ANGORA Belbèze-en-Comminges jeudi 28 août 2025.

VISITE GUIDÉE DE LA FERME ÉLEVAGE DE CHÈVRES ANGORA

FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 14:30:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-28

Venez découvrir la vie à la ferme et le monde paysan à deux pas de Salies-du-Salat, à Belbèze-en-Comminges. La visite guidée dure environ 1h. Selon la saison, vous pourrez assister à l’un des moments clés de la vie de l’élevage (les na

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

La visite se déroule en 3 parties

– Rencontre avec les chèvres et découverte de la chèvrerie de Belbèze-en-Comminges. Vous pourrez vous approcher des animaux et les caresser autant que vous le voulez ! Nous discuterons et échangerons avec vous pour vous expliquer notre mode de vie à la ferme, les particularités liées à cet élevage ainsi que les différentes étapes de transformation de la laine mohair.

– Projection d’une vidéo. Petit documentaire présentant les différentes étapes de transformation du mohair par des artisans.

– Découverte de la boutique. Pelotes, gants, chaussettes, plaids, écharpes, pull, … Vous pourrez voir tous nos produits finis ! 5 .

FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and discover life on a farm and the world of farming, just a stone’s throw from Salies-du-Salat, in Belbèze-en-Comminges. The guided tour lasts around 1 hour. Depending on the season, you’ll be able to witness one of the key moments in the life of the farm (the birth of the cows)

Bookings can be made through the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Entdecken Sie das Leben auf dem Bauernhof und die Welt der Bauern ganz in der Nähe von Salies-du-Salat, in Belbèze-en-Comminges. Die geführte Tour dauert etwa eine Stunde. Je nach Jahreszeit können Sie einen der wichtigsten Momente des Lebens auf dem Bauernhof miterleben (die Na

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Venite a scoprire la vita in fattoria e il mondo dell’agricoltura a due passi da Salies-du-Salat, a Belbèze-en-Comminges. La visita guidata dura circa 1 ora. A seconda della stagione, è possibile assistere a uno dei momenti chiave della vita della fattoria (la nascita delle mucche, il parto delle mucche, ecc.)

Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Venga a descubrir la vida en una granja y el mundo de la agricultura, a dos pasos de Salies-du-Salat, en Belbèze-en-Comminges. La visita guiada dura aproximadamente 1 hora. Según la temporada, podrá asistir a uno de los momentos clave de la vida de la granja (el nacimiento de las vacas, el parto, etc.)

Las reservas pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA FERME ÉLEVAGE DE CHÈVRES ANGORA Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2025-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE