Visite guidée de la ferme et de son jardin labellisé « jardin remarquable » Ferme et jardin La Terre Pimprenelle Alboussière vendredi 19 septembre 2025.

Tarif d’entrée 10€/adulte, 5€/enfant. Seule la visite guidée est offerte. Place limitée, réservation obligatoire.

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La ferme fortiée, unique dans la région avec ses contreforts en gré de pays.

Jardin remarquable, collection nationale de Gingko biloba, collection agréée CCVS de Taxodium. Jardin qui soigne grâce à des énergies dues à l’organisation du jardin sur les proportions du nombre d’or cher à Léonard de Vinci ainsi qu’à des roches monumentales, extraordinaires et originales.

Ferme et jardin La Terre Pimprenelle 75, chemin du petit courbis, 07440 Alboussière Alboussière 07440 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 58 00 27 http://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle Jardin remarquable depuis 2012. Collection nationale de Gingko biloba, de Taxodium distichum.

Riche d’une diversité Botanique exceptionnelle. Jardin qui soigne grâce à des énergies étonnantes dues à l’organisation du jardin sur les proportions du nombre d’or cher à Léonard de Vinci, ainsi qu’à des roches originales et magnifiques. L’ancienne ferme rénovée est unique dans la région avec ses contreforts en gré. Parking sur place

©Benedetti Raphaël