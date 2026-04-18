Visite guidée de la ferme laitière Le Grand Groesquer Moustéru
Visite guidée de la ferme laitière Le Grand Groesquer Moustéru samedi 18 avril 2026.
Visite guidée de la ferme laitière
Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Découvrez les coulisses de nos yaourts et crèmes dessert. De l’alimentation de notre troupeau à la yaourterie, en passant par la salle de traite et nos méthodes de production en agriculture biologique, vous saurez tout de nos petits pots. .
Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée de la ferme laitière Moustéru a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol