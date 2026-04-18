Visite guidée de la ferme laitière Le Grand Groesquer Moustéru

Visite guidée de la ferme laitière

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 15:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez les coulisses de nos yaourts et crèmes dessert. De l’alimentation de notre troupeau à la yaourterie, en passant par la salle de traite et nos méthodes de production en agriculture biologique, vous saurez tout de nos petits pots. .

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33

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L’événement Visite guidée de la ferme laitière Moustéru a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol