Visite guidée de la ferme les meneques Locoal-Mendon
Visite guidée de la ferme les meneques Locoal-Mendon mercredi 22 octobre 2025.
Visite guidée de la ferme
les meneques Marianimaux Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29 2025-10-31
Visite d’1h30 de la ferme pour tout public sur réservation.
Découverte des différents animaux sur la ferme (lapins, cochons d’inde, chien, poules, chèvres et poneys). Observation à travers les différents enclos. Apprentissage sur la vie des animaux.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
les meneques Marianimaux Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée de la ferme Locoal-Mendon a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon