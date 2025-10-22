Visite guidée de la ferme les meneques Locoal-Mendon

Visite guidée de la ferme les meneques Locoal-Mendon mercredi 22 octobre 2025.

Visite guidée de la ferme

les meneques Marianimaux Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22 2025-10-29 2025-10-31

Visite d’1h30 de la ferme pour tout public sur réservation.

Découverte des différents animaux sur la ferme (lapins, cochons d’inde, chien, poules, chèvres et poneys). Observation à travers les différents enclos. Apprentissage sur la vie des animaux.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

les meneques Marianimaux Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

L’événement Visite guidée de la ferme Locoal-Mendon a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon