Visite guidée de la ferme Marianimaux Locoal-Mendon
Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon Morbihan
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25
Découverte des différents animaux sur la ferme (lapins, cochons d’inde, chien, poules, chèvres et poneys). Observation à travers les différents enclos. Apprentissage sur la vie des animaux.
Visite d’1h30 de la ferme pour tout public sur réservation.
Sur réservation obligatoire. Paiement en espèce ou par chèque. .
