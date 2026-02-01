Visite guidée de la ferme Marianimaux Locoal-Mendon

Visite guidée de la ferme

Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25

Découverte des différents animaux sur la ferme (lapins, cochons d’inde, chien, poules, chèvres et poneys). Observation à travers les différents enclos. Apprentissage sur la vie des animaux.

Visite d’1h30 de la ferme pour tout public sur réservation.

Sur réservation obligatoire. Paiement en espèce ou par chèque. .

Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

