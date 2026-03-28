Visite guidée de la ferme Locoal-Mendon
Visite guidée de la ferme Locoal-Mendon mardi 14 avril 2026.
Visite guidée de la ferme
13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-16 11:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-22
Visite d’1h30 de la ferme pour tout public sur réservation.
Découverte des différents animaux sur la ferme (lapins, cochons d’inde, chien, poules, chèvres et poneys). Observation à travers les différents enclos. Apprentissage sur la vie des animaux.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
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English :
L’événement Visite guidée de la ferme Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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