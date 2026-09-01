Visite guidée de la ferme-manoir | Journées du Patrimoine Rue Cacharat Rots

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Rots

Visite guidée de la ferme-manoir | Journées du Patrimoine

Rue Cacharat Manoir de Cacharat Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les fermes manoirs, un des symboles des villages du Bessin nous sont restitués dans leur style unique. On ne dénombre pas moins d’une dizaine de fermes-manoirs dans le village.

Les fermes manoirs, un des symboles des villages du Bessin nous sont restitués dans leur style unique. On ne dénombre pas moins d’une dizaine de fermes-manoirs dans le village. Elles possèdent toutes les mêmes caractéristiques une cour entourée des bâtiments nécessaires au fonctionnement de la ferme, un logis pour les habitants, le tout formant un ensemble fermé et défensif. Ces fermes ont été construites par de riches fermiers ou de petite noblesse entre le 16ème et le 17ème siècle.

Ainsi, le manoir de Cacharat est un manoir typique du 17ème siècle, construit par une famille paysanne riche et protestante (comme l’attestent les tombes à l’intérieur du domaine). Bien que simple ferme-manoir, les bâtiments sont imposants mais richement décorés et harmonieux.

Le portail triple du 17ème siècle majestueux est constitué de deux portes piétonnes dont l’une est obstruée dès sa construction. La porte du milieu est l’entrée principale. Toutes les portes sont surmontées d’imposants frontons semi-circulaires.

A voir expo vieux tracteurs.

Durée 1h. .

Rue Cacharat Manoir de Cacharat Rots 14740 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Visite guidée de la ferme-manoir | Journées du Patrimoine

The manor farms, one of the hallmarks of the villages in the Bessin region, have been restored to their original, unique style. There are no fewer than ten such manor farms in the village.

L’événement Visite guidée de la ferme-manoir | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer