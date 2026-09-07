Visite guidée de la ferme Reverdy, La ferme Reverdy, Saint-Julien-sur-Bibost
vendredi 18 septembre 2026 · La ferme Reverdy · Saint-Julien-sur-Bibost
Informations pratiques
Visite guidée de la ferme Reverdy Vendredi 18 septembre, 08h00 La ferme Reverdy Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T08:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T08:30:00+02:00
Visite commentée d’une ferme du XIXe siècle, ayant appartenu à une classe aisée d’agriculteurs des monts du Lyonnais. Restée dans son jus. Plus d’animaux. Peintures murales. Meubles et objets caractéristiques. Lieu de tournage du film « Un crime au Paradis » de Jean Becker.
La ferme Reverdy Hameau de Tyr, 69690 Saint-Julien-sur-Bibost Saint-Julien-sur-Bibost 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 66 46 39 http://www.lafermereverdy.org inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques
Visite commentée d’une ferme du XIXe siècle, ayant appartenu à une classe aisée d’agriculteurs des monts du Lyonnais. Restée dans son jus. Plus d’animaux. Peintures murales. Meubles et objets Lieu de…
©F.Mathieu