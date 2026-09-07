Visite guidée de la ferme Reverdy, La ferme Reverdy, Saint-Julien-sur-Bibost

Informations pratiques

Visite guidée de la ferme Reverdy Vendredi 18 septembre, 08h00 La ferme Reverdy Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T08:30:00+02:00

Visite commentée d’une ferme du XIXe siècle, ayant appartenu à une classe aisée d’agriculteurs des monts du Lyonnais. Restée dans son jus. Plus d’animaux. Peintures murales. Meubles et objets caractéristiques. Lieu de tournage du film « Un crime au Paradis » de Jean Becker.

La ferme Reverdy Hameau de Tyr, 69690 Saint-Julien-sur-Bibost Saint-Julien-sur-Bibost 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 66 46 39 http://www.lafermereverdy.org inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques

Visite commentée d’une ferme du XIXe siècle, ayant appartenu à une classe aisée d’agriculteurs des monts du Lyonnais. Restée dans son jus. Plus d’animaux. Peintures murales. Meubles et objets Lieu de…

©F.Mathieu