Visite guidée de la ferme spéciale Pâques

13 Route d’Erdeven Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Visite de la ferme pour tout public sur réservation, spéciale pâques avec une chasse aux œufs.

Découverte des différents animaux sur la ferme (lapins, cochons d’inde, chien, poules, chèvres et poneys). Observation à travers les différents enclos. Apprentissage sur la vie des animaux.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque.

Gratuit pour les adhérents de l’association, possible d’adhérer directement à la ferme en remplissant un formulaire et en réglant la cotisation de 20€ pour l’année pour une famille avec 1 enfant. Plusieurs ateliers gratuit pour les adhérents durant l’année. .

13 Route d’Erdeven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

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English :

L’événement Visite guidée de la ferme spéciale Pâques Ploemel a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon