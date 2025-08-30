Visite guidée de la ferme urbaine Terre Terre Terre Terre Aubervilliers

Visite guidée de la ferme urbaine Terre Terre Terre Terre Aubervilliers samedi 30 août 2025.

Terre Terre, c’est la 3e ferme urbaine créée par l’association la SAUGE (Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée). Elle se trouve au niveau du pont du Landy à Aubervilliers. Cette ferme de 3000 m² a été construite avec l’aide des habitant·e·s et des associations du quartier. On peut y jardiner, se balader entre les cultures, et passer du bon temps. Les légumes cultivés sur place sont aussi variés que colorés. Terre Terre organise des ateliers pour apprendre les techniques de culture, de compostage et comment préserver la biodiversité. Terre Terre, c’est aussi des événements culturels, des marchés de producteurs locaux, et des concerts en plein air, sans oublier Ciné-Jardins !

Le programme de la soirée :

18h – Visite guidée de la ferme urbaine Terre Terre (La SAUGE)

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 – Projection du film « Flow » (Gints Zilbalodis / 2024 / 85 min)

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le samedi 30 août 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Terre Terre 223 Boulevard Félix Faure 93300 M°12 : Mairie d’Aubervilliers (RDV devant l’écran)Aubervilliers

https://cine-jardins.fr/edition-2025/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/