Visite guidée de la ferme

21 chemin des petits prés Ventron Vosges

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-30

Partez à la découverte des petits élevages de la ferme en suivant le guide et découvrez comment vivent les animaux. Vous passerez un moment avec chacun d’eux à travers des activités ludiques. Vivez une expérience immersive et éducative, vous repartirez avec des connaissances nouvelles et précieuses, ainsi qu’avec de merveilleux souvenirs de ce moment à la ferme. Durée entre 1h et 1h30. Sur réservation, activité en extérieur, prévoir des vêtements chauds.

Tarif 9 euros par personne. Gratuit pour les enfants de moins de 1 ans.Enfants

9 .

21 chemin des petits prés Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 6 63 68 44 89 complicitesanimales@gmail.com

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English :

Follow the guide as you explore the farm’s smallholdings and discover how the animals live. You’ll spend time with each of them through playful activities. An immersive and educational experience, you’ll leave with valuable new knowledge and wonderful memories of your time on the farm. Duration between 1h and 1h30. Outdoor activity, please bring warm clothing.

Price: 9 euros per person. Free for children under 1.

L’événement Visite guidée de la ferme Ventron a été mis à jour le 2026-03-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES