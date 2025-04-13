Visite Guidée De la fibre au vêtement, l’histoire d’un territoire Cholet

Visite Guidée De la fibre au vêtement, l’histoire d’un territoire Cholet mercredi 27 août 2025.

Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Cette visite propose de découvrir l’histoire de l’industrie textile et le processus de transformation d’une fibre en étoffe.

Sans réservation mais places limitées

Informations 02 72 77 22 50 .

Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

