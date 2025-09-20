Visite guidée de la Filature de Niaux Filature de Niaux Niaux

Visite guidée de la Filature de Niaux Filature de Niaux Niaux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Filature de Niaux Samedi 20 septembre, 11h00 Filature de Niaux Ariège

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visites guidées de la SCOP Filature de Niaux, nous allons vous présenter avec passion notre travail en suivant le chemin de la laine. Vous découvrirez notre processus de lavage grâce à l’eau du canal, le filage et cardage avec des machines des années 50-60.

Filature de Niaux 5 rue de la filature, 09400 Niaux Niaux 09400 Ariège Occitanie 06 32 75 13 80 https://www.filaturedeniaux.com/ https://www.facebook.com/filaturedeniaux?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « mairie.niaux@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0652078065 »}] Située au cœur des Pyrénées Ariégeoises, la Filature de Niaux est une entreprise artisanale qui conserve des savoir-faire centenaires. Elle valorise depuis 1867 une matière parmi les plus nobles et des plus locales, la laine de mouton. C’est un outil unique dans toute l’Occitanie. Elle est un maillon essentiel pour la valorisation des laines locales. En effet, elle a la particularité de maîtriser toutes les étapes de transformation depuis la laine brute jusqu’au fil. On peut y laver la laine, la carder et la filer.

Menacée de disparaitre, un projet de reprise est initié en 2015. Il aboutit à la création de la SCOP Filature de Niaux en 2020, qui achète les bâtiments et entame les travaux de réhabilitation du lieu et de mise en norme des machines. Fin 2021, toutes les étapes de transformation sont opérationnelles.

Nous sommes une équipe de passionné.e.s issu.e.s de divers horizons, ce sont tous les aspects de la gestion d’un outil de production qui nous animent : préserver des savoirs faire, valoriser localement une matière durable et renouvelable.

Nous proposons ces étapes de transformation en prestation de service, aussi, si vous souhaitez valoriser votre laine, contactez-nous !

Visites guidées de la SCOP Filature de Niaux, nous allons vous présenter avec passion notre travail en suivant le chemin de la laine. Vous découvrirez notre processus de lavage grâce à l’eau du le et…

© Filature de Niaux