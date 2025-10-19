Visite guidée de la Fondation Avicenne et de la Résidence Julie-Victoire Daubié Fondation Avicenne Paris

Visite guidée de la Fondation Avicenne et de la Résidence Julie-Victoire Daubié Dimanche 19 octobre, 10h00 Fondation Avicenne Paris

Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles (25 personnes)

Début : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T12:00:00

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture 2025, la Cité internationale vous propose une visite guidée (2h) de deux résidences :

• La Fondation Avicenne (ancienne Maison de l’Iran), chef-d’œuvre de l’architecte Claude Parent, cette résidence a été édifiée en 1969 et inscrite en 2008 sur la liste des Monuments historiques. Elle a été réhabilitée de 2021 à 2024 par l’agence Béguin et Macchini. Pour les architectes, le défi a consisté à se conformer au Plan Climat tout en respectant l’esthétique d’origine.

• La Résidence Julie-Victoire Daubié, inaugurée en 2019, a obtenu deux prix d’architecture : l’ Équerre d’Argent catégorie « Habitat » (AMC & Moniteur 2018) et le prix d’architecture du magazine « D’A ». Elle a été réalisée par l’agence Bruther dans le cadre de la troisième phase du projet d’aménagement Cité 2025.

La visite sera animée par les architectes Jean-André Macchini (responsable de la réhabilitation de la Fondation Avicenne, Agence Béguin & Macchini) et Alexandre Thériot (concepteur de la Résidence Julie-Victoire Daubié, Agence Bruther).

Rdv sur le parvis de la Fondation Avicenne à 9h50.

Fondation Avicenne 27 D boulevard Jourdan 75014 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 40 78 50 06 https://www.ciup.fr/visites-guidees/

Visite guidée de la Fondation Avicenne et de la Résidence Julie-Victoire Daubié

© CIUP/photo Antoine Meyssonnier/2018