Visite guidée de la Fondation Camargo en français Fondation Camargo Cassis

Visite guidée de la Fondation Camargo en français

Du 24/04 au 30/10 le vendredi de 11h à 12h. Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis Bouches-du-Rhône

Des visites guidées de la Fondation Camargo sont proposées en français tous les vendredis d’avril à octobre à 11h.

Durée de la visite 1h

Visite gratuite sur réservation.

Chaque semaine pendant l’été, la Fondation Camargo ouvre ses portes au public pour des visites guidées.



Ces visites offrent aux visiteurs l’occasion de découvrir l’histoire de ce lieu emblématique ainsi que celle de son fondateur, Jerome Hill, artiste et philanthrope américain. Elles permettent également d’en apprendre davantage sur les missions actuelles de la Fondation, qui accueille en résidence des artistes, chercheurs et penseurs du monde entier.



Conduite par un membre de l’équipe, cette visite d’une heure se déroule à travers les jardins méditerranéens de la propriété, offrant une vue imprenable sur la baie de Cassis et la mer Méditerranée. Elle inclut également un passage par le Théâtre de la Mer, un amphithéâtre en plein air face au majestueux Cap Canaille.



Un minimum de 6 personnes est nécessaire pour le maintien des visites. .

Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Guided tours of the Fondation Camargo are offered in French every Friday from April to October at 11am.

Length of visit: 1h

Free visit upon reservation.

