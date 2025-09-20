Visite guidée de la Forge Catalane « Le Martinet » Forge catalane Le Martinet Sorède

Visite guidée de la Forge Catalane « Le Martinet » Forge catalane Le Martinet Sorède samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

⚒️ Présentation du Martinet de Sorède

Découvrez le martinet du XVIIᵉ siècle, témoin de l’ancienne exploitation du fer dans le Roussillon et plus particulièrement à Sorède.

La visite permet de comprendre l’histoire de ce site réhabilité et entretenu par les bénévoles de l’association PASTOR.

Accueil et visite commentée – rendez-vous directement sur place, sans réservation.

Forge catalane Le Martinet Chemin de la Fargue, 66690 Sorède Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 48 98 00 04 http://www.mairie-sorede.fr En 1784, le marquis d’Oms décida de faire construire un martinet (forge qui transforme des barres de fer en clous, fers à cheval, etc.) sur la rive droite du Tassio, rivière de Sorède, en aval de la grande forge qu’il possédait depuis 1749. Le bâtiment possédait deux particularités : technologique, avec l’utilisation d’une trompe à eau à la place des classiques soufflets, et architecturale, avec un petit aqueduc porté par trois petites arches, elles-mêmes supportées par deux grandes arches. Ce martinet fonctionna jusqu’en 1793, puis, livré au pillage et au temps, il est connu des Sorédiens sous le nom d’église, ce qui le protégera.

En 2003, apprenant qu’il va être détruit pour laisser place à une villa, la municipalité décida de l’acheter et une poignée de bénévoles et de passionnés créa l’association PASTOR qui entreprend par la suite la restauration du site.

