Visite guidée de la forge de Savignac-Lédrier Forge de Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier

Visite guidée de la forge de Savignac-Lédrier 20 et 21 septembre Forge de Savignac-Lédrier Dordogne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la forge de Savignac-Lédrier

Plongez dans l’univers fascinant de la sidérurgie en visitant la forge de Savignac-Lédrier. Des visites guidées sont proposées en continu tout au long de la journée pour vous faire découvrir l’histoire et le fonctionnement de ce lieu emblématique.

Forge de Savignac-Lédrier Route des forges, 24270 Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine La forge de Savignac-Lédrier occupe la rive droite de l'Auvézère, elle appartient à la famille des grosses forges au bois qui caractérisaient l'industrie sidérurgique rurale de la région.

Elle se compose d’un haut-fourneau, d’une halle à charbon, d’une tréfilerie, d’une cantine, d’une scierie. Son équipement industriel est composé de machines mues par la force hydraulique. Le site s’organise sur les canevas des infrastructures hydrauliques composées d’un barrage alimentant un bief et ses coursiers.

Cette forge est attestée en 1521. Son haut fourneau était actif jusqu’en 1930, ce qui fait d’elle la dernière forge à fonctionner au charbon de bois en France.

L’atelier de tréfilerie, qui produisait des pointes et des clés de boîtes à sardines, cesse de fonctionner en 1975.

Classé au titre des Monuments historiques, ce site industriel se visite de juin à septembre inclus. Deux parkings de chaque côté du pont enjambant l’Auvézère.

©Naturellement Périgord