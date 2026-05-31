Visite guidée de la Forge Désiré Dequin, Forge Désiré Dequin, Brissy-Hamégicourt

Visite guidée de la Forge Désiré Dequin 19 et 20 septembre Forge Désiré Dequin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée d’une forge villageoise, maintenue en état avec tous les outils à Brissy-Hamégicourt.

Forge Désiré Dequin rue des Ponts 02240 Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France 0323078439 LaForge Désiré Dequin (du nom du dernier forgeron) a été en activité jusqu’au début des années 1960. Tout le matériel est resté en place et raconte l’histoire du monde rural du XXème siècle

Visite guidée d’une forge villageoise, maintenue en état avec tous les outils à Brissy-Hamégicourt.

©Mairie de Brissy-Hamégicourt