Visite guidée de la France Australe Immeuble de la France Australe Nouméa

Immeuble de la France Australe 11 rue de la Somme Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-08-28 12:00:00

fin : 2025-09-26 12:20:00

2025-08-28 2025-09-26

Venez découvrir en famille ce patrimoine réhabilité de la ville de Nouméa, sous un angle plus ludique, l’immeuble de la France Australe.

Immeuble de la France Australe 11 rue de la Somme Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 24.49.29

English :

Come and discover with your family this restored heritage of the city of Nouméa, from a more playful angle, the immeuble de la France Australe.

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie dieses sanierte Kulturerbe der Stadt Nouméa aus einem spielerischen Blickwinkel: das Gebäude des Südlichen Frankreichs.

Italiano :

Venite a scoprire questo patrimonio restaurato della città di Nouméa con tutta la famiglia, da un punto di vista più ludico, l’immeuble de la France Australe.

Espanol :

Venga a descubrir con toda la familia este patrimonio restaurado de la ciudad de Numea, desde un ángulo más lúdico, el immeuble de la France Australe.

