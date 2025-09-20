Visite guidée de la frise sculptée du centre d’interprétation et atelier peinture Le Roc aux Sorciers Angles-sur-l’Anglin

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée de la frise sculptée et atelier peinture

Plongez dans l’univers fascinant de la préhistoire en découvrant la frise sculptée du Roc-aux-Sorciers, chef-d’œuvre de l’art pariétal magdalénien.

La découverte se prolonge avec un atelier peinture, où petits et grands pourront s’initier aux techniques et aux gestes des artistes préhistoriques.

Le Roc aux Sorciers Route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l’Anglin, France Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549833727 https://archeologie.culture.gouv.fr/sculpture-prehistoire/fr/un-abri-exceptionnel Nommé le « Lascaux de la sculpture », le Roc-aux-Sorciers est un abri sous-roche occupé à plusieurs reprises au cours du Magdalénien. Il se situe dans la Vienne à 1.5 km d’Angles-sur-l’Anglin, un des plus beaux villages de France, et se développe sur la rive droite de l’Anglin au pied de hautes falaises calcaires. Des sculptures pariétales monumentales exceptionnelles repérées sur plus de 50 mètres en font sa renommée. Elles ont été réalisées, il y a 15000 ans, au sein même de l’habitat des Magdaléniens offrant un lieu où art pariétal et occupations quotidiennes étaient étroitement liées.

