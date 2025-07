Visite guidée de la Fromagerie BEL à Evron Évron

Visite guidée de la Fromagerie BEL à Evron Évron mercredi 22 octobre 2025.

Visite guidée de la Fromagerie BEL à Evron

6 Boulevard Bel Évron Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Dans les coulisses de Babybel® Visitez la fromagerie Bel à Évron, en Mayenne et découvrez comment est fabriqué le célèbre fromage Mini Babybel® à partir de lait 100 % local

Partez à la découverte de l’un des fleurons de l’industrie agroalimentaire française en visitant la fromagerie Bel à Évron, en Mayenne. Ce site de production moderne, reconnu pour sa fabrication du mythique Mini Babybel®, vous ouvre ses portes pour une immersion exclusive. Apprenez-en plus sur l’histoire de ce petit fromage à coque rouge, suivez les étapes de sa transformation et rencontrez un savoir-faire local unique. Chaque jour, ce sont des milliers de litres de lait collectés dans un rayon de 60 km qui y sont transformés, alliant tradition laitière et innovation. Une visite passionnante pour les curieux, les gourmands et les amateurs d’industrie locale !

Sécurité oblige pour accéder à l’atelier de production, il est impératif de retirer ses bijoux, d’attacher ses cheveux et de porter un pantalon ainsi que des chaussettes.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, une initiative qui valorise les savoir-faire locaux et rapproche le public du monde professionnel.

Réservation en ligne et à l’Office de Tourisme de Sainte Suzanne les Coëvrons à partir du 26 août 2025.

Visite limitée à 15 pers. .

6 Boulevard Bel Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Behind the scenes at Babybel®: Visit the Bel cheese dairy in Évron, Mayenne and discover how the famous Mini Babybel® cheese is made from 100% local milk

German :

Hinter den Kulissen von Babybel®: Besuchen Sie die Käserei Bel in Évron, Mayenne, und erfahren Sie, wie der berühmte Käse Mini Babybel® aus 100 % lokaler Milch hergestellt wird

Italiano :

Dietro le quinte di Babybel®: visitate il caseificio Bel a Évron, Mayenne, e scoprite come viene prodotto il famoso formaggio Mini Babybel® con latte 100% locale

Espanol :

Babybel® entre bastidores: visite la quesería Bel en Évron, Mayenne, y descubra cómo se elabora el famoso queso Mini Babybel® con leche 100% local

L’événement Visite guidée de la Fromagerie BEL à Evron Évron a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons