Visite guidée de la Galerie d’Histoire Musée d’Art et d’Histoire Cholet

Visite guidée de la Galerie d’Histoire Musée d’Art et d’Histoire Cholet vendredi 22 août 2025.

Visite guidée de la Galerie d’Histoire

Musée d’Art et d’Histoire 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 14:30:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Visite guidée de la galerie consacrée aux grandes heures de Cholet depuis l’époque gallo-romaine.

Sans réservation mais places limitées

Information au 02 72 77 23 22 .

Musée d’Art et d’Histoire 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée de la Galerie d’Histoire Cholet a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de tourisme du Choletais