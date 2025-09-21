Visite guidée de la Galerie Le Sillon Centre commercial Le Sillon, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

SILLON, TOUR D’HORIZON

Des tenues maraîchères à un hypermarché, le 1er de l’Ouest de la France, d’un ancien manoir à un immeuble gigantesque, d’une galerie marchande à un parc paysager, venez sillonner autour du plus haut immeuble de logements de l’agglomération !

avec VOUS ÊTES ICI

Premier Hyper marché du Grand Ouest, édifié en 1974 par la famille Decré.

les lignes de bus 54 et 73, ligne 3 du tramway

• Par l’accès routier de la route de Vannes, axe historique du commerce Nantais (parking de 2100 places )

• Par la piste cyclable

Vers 1974 ©Claude Chanu