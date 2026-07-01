Visite guidée de la Garde-Guérin classé parmi les plus beaux villages de France, Village de la Garde-Guérin, La Garde-Guérin

Informations pratiques

Visite guidée de la Garde-Guérin classé parmi les plus beaux villages de France Samedi 19 septembre, 15h00 Village de la Garde-Guérin Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée et commentée du village, ouverte à tous les publics.

Partez à la découverte de son histoire, de son patrimoine et de ses particularités architecturales au fil d’un parcours convivial et accessible à tous.

Village de la Garde-Guérin La Garde Guérin, 48800 Prévenchères La Garde-Guérin 48800 Lozère Occitanie 06 74 97 22 32 https://www.lagardeguerin.fr Dans une ambiance digne de certains paysages d’Ecosse, la Garde-Guerin domine du haut de son plateau l’impressionnant canyon du Chassezac. Ancien site stratégique sur la voie Régordane reliant les côtes du Languedoc au Massif Central, le village fut plusieurs fois attaqué mais a conservé sa tour de guet ainsi que son habitat et ses ruelles empierrées.

Grâce aux actions conjuguées de l’État, de la région Occitanie, du département de la Lozère, de la commune de Prévenchères et de l’association G.A.R.D.E, le village a bénéficié de différents classements ainsi que de travaux de restauration et de mise en valeur de son patrimoine, lui donnant sa physionomie actuelle. En 2011, le plateau de La Garde-Guérin est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des paysages culturels de l’agropastoralisme Causses et Cévennes. L’église est aussi classée au titre des Monuments historiques, et le village parmi « les plus beaux villages de France ». Parking gratuit.

visite guidée et commentée du village pour tout public

association GARDE ©