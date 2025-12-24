Visite guidée de la Gare de Pithiviers, Pithiviers

Visite guidée de la Gare de Pithiviers

Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 14:30:00

fin : 2026-06-30 16:30:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-07-01 2026-09-01

Découvrez l’histoire des gares de Pithiviers et Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale et leur rôle dans la déportation de 8 100 Juifs de France. Illustrée d’archives, cette visite retrace la collaboration entre Vichy et l’Allemagne nazie et le génocide organisé.

Au cours d’une visite de deux heures, un guide vous présentera l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur rôle dans la déportation de près de 8 100 Juifs de France. A l’aide d’images d’archives, il vous racontera comment la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie a permis l’arrestation, l’internement puis la déportation d’hommes, de femmes et d’enfants juifs dans des camps de concentration et des centres de mise à mort en Europe de l’Est. Une immersion dans l’histoire locale et européenne pour comprendre comment a été pensé puis organisé le génocide des Juifs. .

Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org

English :

Come and discover the Pithiviers train station, a museum and place of memory of the Holocaust.

