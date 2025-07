Visite guidée de la gare et de l’ancien camp de Pithiviers Pithiviers

Visite guidée de la gare et de l'ancien camp de Pithiviers

Visite guidée de la gare et de l'ancien camp de Pithiviers

Venez découvrir la Gare de Pithiviers, musée et lieu de mémoire de la Shoah.

Au cours d’une visite de deux heures, un guide vous présentera l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur rôle dans la déportation de près de 8 100 Juifs de France. A l’aide d’images d’archives, il vous racontera comment la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie a permis l’arrestation, l’internement puis la déportation d’hommes, de femmes et d’enfants juifs dans des camps de concentration et des centres de mise à mort en Europe de l’Est. Une immersion dans l’histoire locale et européenne pour comprendre comment a été pensé puis organisé le génocide des Juifs. .

Come and discover the Gare de Pithiviers, a museum and place of memory of the Holocaust.

Entdecken Sie den Bahnhof von Pithiviers, ein Museum und Ort der Erinnerung an den Holocaust.

Venite a scoprire la stazione ferroviaria di Pithiviers, museo e luogo di memoria della Shoah.

Venga a descubrir la estación de tren de Pithiviers, museo y lugar de recuerdo de la Shoah.

