Visite guidée de la glacière du château de Moreuil glaçière de Moreuil Moreuil

Visite guidée de la glacière du château de Moreuil glaçière de Moreuil Moreuil samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la glacière du château de Moreuil Samedi 20 septembre, 14h00 glaçière de Moreuil Somme

gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La ville de Moreuil vous propose

une visite guidée de la Glacière du château de Moreuil

le samedi 20 septembre de 14h à 17h

au Parc des Sports rue Maurice Garin 80110 MOREUIL

GRATUIT / tout public

plus d’infos au 03 22 35 33 33 ou adjoint.travaux@moreuil.com

glaçière de Moreuil rue maurice garin 80110 moreuil Moreuil 80110 Somme Hauts-de-France 03 22 35 33 30 [{« link »: « mailto:adjoint.travaux@moreuil.com »}] Patrimoine méconnu, venez visiter la glacière de Moreuil, ancien vestige du château. Venez découvrir comment se pratiquer la conservation des denrées alimentaires au XVIII éme siècle parking sur place

La ville de Moreuil vous propose

otaln