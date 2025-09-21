Visite guidée de la grande fresque et des vitraux de l’église du Fau Église du Fau Montauban

Visite guidée de la grande fresque et des vitraux de l’église du Fau Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h00 Église du Fau Tarn-et-Garonne

Entrée et visite gratuites. Limité à 50 personnes par visite.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En 1954, l’église du Fau a bénéficié des travaux de deux artistes régionaux: Pierre Saint-Paul pour la grande fresque et Raymond Clercq-Roques pour les vitraux.

Leurs réalisations constituent un superbe témoignage de ce qu’a été le mouvement artistique « Le renouveau de l’art sacré » après le seconde guerre mondiale.

Les deux visites guidées aideront le visiteur à comprendre ces oeuvres.

Église du Fau 5173 Rte du Fau, 82000 Montauban Montauban 82000 Le Fau Tarn-et-Garonne Occitanie 0684675122 L’église du Fau a bénéficié en 1954 du travail de deux artistes régionaux: Pierre Saint-Paul pour la fresque et Raymond Clercq-Roques pour les vitraux. Ces oeuvres constituent un superbe témoignage du renouveau de l’art sacré en Occitanie après la seconde guerre mondiale. L’église du Fau est la seule église du département où l’on peut découvrir ce mouvement artistique. L’association propose deux visites guidées gratuites à 14h30 et 16h Parkings gratuits disponibles

Découverte de la grande freque et des vitraux

© Jean-Claude Miquel