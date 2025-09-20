Visite guidée de la Grange aux Moines, héritage de l’ordre de Grandmont Grange aux Moines Ambazac

Visite guidée de la Grange aux Moines, héritage de l’ordre de Grandmont 20 et 21 septembre Grange aux Moines Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le 20 et 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la grange aux moines !

Pour l’occasion, la Grange sera exceptionnellement ouverte au public et l’association sera là pour vous faire découvrir son histoire, ses enjeux et tous les projets qu’elle suscite.

Grange aux Moines Le Coudier, Ambazac Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 69 94 81 https://lagrangeauxmoines.wordpress.com/ Témoin de l’histoire de l’Ordre des moines de Grandmont, cette grange du XIIème siècle d’environ 800 m² est dotée d’une charpente remarquable, et d’une riche histoire construite au fil des siècles. Laissez-vous entrainer dans un voyage millénaire au cœur des Monts d’Ambazac…

Venez découvrir la grange, son histoire, sa magnifique charpente lors des journées du patrimoine le 20 et 21 Septembre 2025. Vous pouvez également venir y jeter un œil au détour d’une promenade dans les Monts d’Ambazac ! Présence de parkings

