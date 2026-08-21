Visite guidée de la grotte de la Fileuse de Verre, Grotte de la Fileuse de Verre, Courniou

Informations pratiques

Visite guidée de la grotte de la Fileuse de Verre 19 et 20 septembre Grotte de la Fileuse de Verre Hérault

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir un monde souterrain d’une richesse exceptionnelle lors d’une visite guidée. Vous comprendrez l’origine du nom « Fileuse de Verre », inspiré par l’extraordinaire finesse de certaines concrétions, véritables dentelles minérales façonnées goutte après goutte au fil des millénaires. Tout au long du parcours, laissez-vous émerveiller par la remarquable diversité des formations calcaires : fistuleuses, draperies, excentriques, fleurs d’aragonite, stalactites et bien d’autres trésors géologiques. Une immersion au cœur d’un patrimoine naturel unique, où la beauté des paysages souterrains se mêle aux explications passionnantes de votre guide.

Grotte de la Fileuse de Verre Avenue Georges Milhaud, 34220 Courniou Courniou 34220 Hérault Occitanie 04 67 97 03 24 http://www.lafileusedeverre.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0467970324 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lafileusedeverre.fr »}] http://www.lafileusedeverre.fr La Fileuse de verre, fée enchanteresse, pure et majestueuse, sculptée par l’eau et par le temps nous entraîne à l’origine des abimes.

Le site classé de « la Fileuse de Verre », unique grotte du parc naturel régional du Haut-Languedoc est un joyau naturel qui révèle des concrétions minérales exceptionnelles et grandioses.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir un monde souterrain d’une richesse exceptionnelle lors d’une visite guidée. Vous comprendrez l’origine du nom « Fileuse de Verre :…

©DR