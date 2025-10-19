Visite guidée de la halle de marché Charras de Courbevoie Halle de marché Charras Courbevoie

Gratuit sur réservation, visite limitée à 30 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:30:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:30:00

Le marché Charras est imaginé en 2016 par l’agence Croixmariebourdon. L’édifice traduit en langage contemporain les principes des halles de marché du XIXe siècle. Il s’inspire notamment du pavillon Baltard et accorde une place particulière à l’insertion du bâtiment dans son contexte urbain, prenant la forme originale d’une ellipse pour s’intégrer au cœur du complexe Charras. Nous vous attendons nombreux pour la visite du marché avec Nicolas Croixmarie, l’un des deux architectes à l’origine de ce lieu central de la vie courbevoisienne.

Halle de marché Charras 30 rue de l’Alma 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]

Visite architecturale

© Yann Rossignol