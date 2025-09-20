Visite guidée de la Haute Ville de Granville Office de tourisme intercommunal Granville

Visite guidée de la Haute Ville de Granville Samedi 20 septembre, 14h30 Office de tourisme intercommunal Manche

Durée 2h, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

De la Guerre de Cent ans à nos jours, en passant par la Révolution Française, la Haute Ville se dévoile. Égarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous ! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.

Office de tourisme intercommunal 2 rue Lecampion, 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie 02 33 91 30 03 https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/ [{« type »: « email », « value »: « information@otgtm.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 90 30 03 »}]

(c) OTGTM Estelle Cohier