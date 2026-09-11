Visite guidée de la Haute-Ville, La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Visite guidée de la Haute-Ville Dimanche 20 septembre, 10h00 La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Parcourez la Haute-Ville, blottie sur le rocher situé en rive gauche de l’Ouvèze et dominée par le château construit à la fin du XII siècle. Découvrez les modes de vie en flânant à travers ses ruelles et le long de ses anciens hôtels particuliers.

Rendez-vous au pied du beffroi.

La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine Cité Médiévale 84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.vaison-la-romaine.com Edifices construits en grande partie avec des matériaux de réemplois provenant des constructions antiques et médiévales de la vallée. Dans l’ensemble, les rues principales ont été aménagées à contre-pente pour faciliter la circulation et l’établissement des habitations nobles et bourgeoises. Ces rues qui relient à l’Ouest, la place du vieux marché et à l’est, la place de l’église, sont traitées en calades (nom provenant des pierres calées les unes contre les autres pour former la surface de circulation) et sont bordées par quelques très beaux hôtels particuliers. Rue de l’Evêché, on peut signaler l’hôtel Fabre de Saint-Véran qui abrite l’hostellerie du Beffroi. Il possède deux encadrements de porte du XVIème siècle parfaitement conservés. Plus loin, la chapelle de la confrérie des pénitents blancs jouxte la maison de ville de la famille de Taulignan et celles des de Montfort. En poursuivant, le promeneur passe devant l’ancien évêché, aménagé à la fin du XVIème siècle. Place de l’Orme, on verra la Maison du Prévost du Chapître et la façade de la chapelle Sainte-Constance. Enfin face à l’Eglise, située à l’extrémité Est de la butte rocheuse s’élève la demeure soignée des de Blégiers. L’église-cathédrale commencée dans la seconde moitié du XVème siècle a été transformée à maintes reprises pour son agrandissement et pour son embellissement au fils des styles architecturaux. L’édifice a été restauré en 2012-2013 et est ouvert au public depuis mai 2013. On s’attardera avec intérêt sur la façade en pierres de taille de style jésuite, sur l’insolite toiture du clocher et à ses décors médiévaux réemployés. A quelques pas de là, la placette surplombe la vallée de l’Ouvèze. Un splendide panorama s’offre au visiteur. On domine le quartier du pont romain et la rivière, et on profite d’une perspective sur le Mont-Ventoux. Accès par la rue Gaston Gévaudan ou face au Pont Romain

Parcourez la Haute-Ville, blottie sur le rocher situé en rive gauche de l’Ouvèze et dominée par le château construit à la fin du XII siècle. Découvrez les modes de vie en flânant à travers ses et le …

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