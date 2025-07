Visite guidée de la locomotive à vapeur au TGV Mulhouse

Visite guidée de la locomotive à vapeur au TGV Mulhouse samedi 23 août 2025.

Visite guidée de la locomotive à vapeur au TGV

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-23 14:30:00

fin : 2025-09-27 16:30:00

2025-08-23 2025-09-27 2025-10-11

Revenez sur les grandes étapes qui ont marqué l’histoire du chemin de fer en France du 19ème siècle à nos jours. A travers une sélection de matériels roulants emblématiques, (re)découvrez les riches collections de la Cité du Train Patrimoine SNCF, mêlant histoire, art et technique.

Réservation obligatoire en ligne. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

English :

Take a look back at the major milestones in the history of the French railroads from the 19th century to the present day. Through a selection of emblematic rolling stock, (re)discover the rich collections of the Cité du Train SNCF Heritage, combining history, art and technology.

German :

Schauen Sie sich die großen Etappen an, die die Geschichte der Eisenbahn in Frankreich vom 19. Jahrhundert bis heute geprägt haben. Entdecken Sie anhand einer Auswahl emblematischer Schienenfahrzeuge (wieder) die reichen Sammlungen der Cité du Train Patrimoine SNCF, die Geschichte, Kunst und Technik miteinander verbinden.

Italiano :

Ripercorrete le principali tappe della storia delle ferrovie francesi dal XIX secolo a oggi. Attraverso una selezione di materiale rotabile emblematico, (ri)scoprite le ricche collezioni della Cité du Train Patrimoine SNCF, che combinano storia, arte e tecnologia.

Espanol :

Recorra los grandes hitos de la historia del ferrocarril en Francia desde el siglo XIX hasta nuestros días. A través de una selección de material rodante emblemático, (re)descubra las ricas colecciones de la Cité du Train Patrimoine SNCF, que combinan historia, arte y tecnología.

