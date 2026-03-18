Visite guidée de la locomotive à vapeur au TGV

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-23 2026-06-20 2026-07-18 2026-08-22 2026-09-12

Revenez sur les grandes étapes qui ont marqué l’histoire du chemin de fer en France du 19e siècle à nos jours. A travers une sélection de matériels roulants emblématiques, (re)découvrez les riches collections de la Cité du Train Patrimoine SNCF, mêlant histoire, art et technique. Réservation obligatoire en ligne.

Revenez sur les grandes étapes qui ont marqué l’histoire du chemin de fer en France du 19ème siècle à nos jours. A travers une sélection de matériels roulants emblématiques, (re)découvrez les riches collections de la Cité du Train Patrimoine SNCF, mêlant histoire, art et technique.

Réservation obligatoire en ligne. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

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English :

Take a look back at the major milestones in the history of the French railroads from the 19th century to the present day. Through a selection of emblematic rolling stock, (re)discover the rich collections of the Cité du Train Patrimoine SNCF, combining history, art and technology. Online booking required.

L’événement Visite guidée de la locomotive à vapeur au TGV Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace