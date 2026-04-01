Visite guidée de la Maison à Pondalez

9 Grand Rue Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-09-29 11:15:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18

La Maison à Pondalez au 9 Grand’rue à Morlaix

Cette demeure à pans de bois, édifiée au début du XVIᵉ siècle, est un joyau de l’architecture civile morlaisienne. Elle incarne le style unique dit à lanterne , caractérisé par la présence d’un grand espace central ouvert sur plusieurs niveaux, d’un escalier en vis monumental en bois et de passerelles suspendues reliant les étages. Restaurée dans les années 1990 et classée Monument Historique, elle accueille aujourd’hui les visiteurs et propose des expositions des collections du musée, notamment celles autour de la culture et du travail du lin, richesse économique du territoire. Ce cadre intimiste permet une approche sensible et immersive du patrimoine, tout en retraçant l’histoire urbaine et sociale de la ville à l’époque de son essor commercial lié au lin.

Un guide du musée, lors de la visite commentée, vous révèle tous les secrets de la Maison à Pondalez.

Sur réservation .

9 Grand Rue Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 68 88

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English : Visite guidée de la Maison à Pondalez

L’événement Visite guidée de la Maison à Pondalez Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX