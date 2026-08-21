Visite guidée de la Maison aux Contreforts (ISMH) – Les Visages du décor, Maison aux Contreforts (ISMH), Pondaurat

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison aux Contreforts (ISMH) – Les Visages du décor 19 et 20 septembre Maison aux Contreforts (ISMH) Gironde

5€. Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les artistes inscrits à la MDA, les enfants de moins de 10 ans. Groupe de 10 personnes maximum. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La photographie au cœur de la visite

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Maison aux Contreforts met cette année la photographie à l’honneur.

Au fil de la visite guidée par l’actuel propriétaire, lui-même créateur des décors peints de la maison, d’anciennes photographies de famille prennent vie et font renaître des visages, des regards et des scènes du quotidien.

Cette expérience sensible offre une nouvelle lecture de l’histoire de la maison, où patrimoine, mémoire et innovation se rencontrent et dialoguent avec émotion.

Lectures et commentaires accessibles par QR code. Pensez à vous munir de votre smartphone et de vos écouteurs.

Visites guidées de l’interieur de la maison

Par groupe de 10 personnes maximum

Durée : environ 1 heure (visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h)

Réservation obligatoire

Visite libre du parc

Accès libre pendant les horaires d’ouverture

Maison aux Contreforts (ISMH) 389 Route du Pont Doré , 33190 Pondaurat Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)615470895 https://www.acsap-pondaurat.com/fran%C3%A7ais/les-antonins/la-maison-aux-contreforts/ [{« type »: « phone », « value »: « +33 6 15 47 08 95 »}, {« type »: « link », « value »: « https://contreforts.jimdofree.com/journees-du-patrimoine-2026/ »}] Inscrite à l’inventaire des Monuments historiques, la Maison aux Contreforts faisait autrefois partie d’une ancienne commanderie antonine du XIIIᵉ siècle.

Largement remaniée aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, elle conserve néanmoins plusieurs éléments défensifs qui témoignent de son histoire médiévale.

À l’intérieur, les visiteurs découvrent de remarquables décors peints réalisés par l’actuel propriétaire et récompensés par un prix VMF en 2012. Chinoiseries de la salle à manger, salon turc ou encore trompe-l’œil à l’italienne du salon des fresques : chaque pièce révèle un univers singulier, mêlant raffinement, imagination et richesse décorative.

La photographie au cœur de la visite

©Benoît d’Hauterives