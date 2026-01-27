Visite guidée de la Maison Célières BP 1298 Nouméa
Visite guidée de la Maison Célières BP 1298 Nouméa mercredi 4 février 2026.
Visite guidée de la Maison Célières
BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 500 – 500 – 500 XPF
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 15:30:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Remontez le temps et poussez les portes d’une demeure du début du XXᵉ siècle.
BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.83.73 animatup@gmail.com
English :
Step back in time and push open the doors of an early 20th-century home.
