Visite guidée de la Maison César Losfeld Maison César Losfeld Roubaix

Visite guidée de la Maison César Losfeld Maison César Losfeld Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Maison César Losfeld Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison César Losfeld Nord

Ouverture des réservations le 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La maison Losfeld naît en 1871 avec la vente de fromages aux familles bourgeoises de Roubaix et de Tourcoing. En 1973, elle s’installe dans les sous-sols d’anciennes usines textiles, transformées en caves d’affinage qui accueilleront les célèbres mimolettes et fromages régionaux. C’est un exemple notoire de reconversion du passé industriel roubaisien au service du patrimoine culinaire.

Des visites guidées des caves d’affinage sont proposées toutes les 30 minutes

Maison César Losfeld 15 rue du Luxembourg, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}] La maison Losfeld naît en 1871 avec la vente de fromages aux familles bourgeoises de Roubaix et de Tourcoing. En 1973, elle s’installe dans les sous-sols d’anciennes usines textiles, transformées en caves d’affinage qui accueilleront

les célèbres mimolettes et fromages régionaux.

Journées européennes du patrimoine 2025

Caves d’affinage © César Losfeld