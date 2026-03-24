Visite guidée de la Maison de Garonne Maison de Garonne, Rue de Lacassagne Boé
Visite guidée de la Maison de Garonne Maison de Garonne, Rue de Lacassagne Boé mardi 7 avril 2026.
Visite guidée de la Maison de Garonne
Maison de Garonne, Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Cette ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle n’aura plus de secrets pour vous et venez ainsi découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne.
Cette ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle n’aura plus de secrets pour vous et venez ainsi découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne. .
Maison de Garonne, Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Visite guidée de la Maison de Garonne
This former 14th-century fortified house/watchtower will hold no more secrets for you as you discover the cultural and natural heritage of Garonne.
L’événement Visite guidée de la Maison de Garonne Boé a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Destination Agen
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