Visite guidée de la Maison de Garonne Rue de Lacassagne Boé
Visite guidée de la Maison de Garonne Rue de Lacassagne Boé lundi 13 avril 2026.
Visite guidée de la Maison de Garonne
Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Cette ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle n’aura plus de secrets pour vous et venez ainsi découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne.
Cette ancienne maison-forte/tour de guet du 14e siècle n’aura plus de secrets pour vous et venez ainsi découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne. .
Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Visite guidée de la Maison de Garonne
This former 14th-century fortified house/watchtower will hold no more secrets for you as you discover the cultural and natural heritage of Garonne.
L’événement Visite guidée de la Maison de Garonne Boé a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Agen