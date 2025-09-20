Visite guidée de la Maison de la Beurière Maison de la beurière Boulogne-sur-Mer

Visite guidée de la Maison de la Beurière Maison de la beurière Boulogne-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Maison de la Beurière 20 et 21 septembre Maison de la beurière Pas-de-Calais

1€ par adulte et gratuit pour les – 18 ans (les mineurs doivent être accompagnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’habitat traditionnel des marins pêcheurs boulonnais à travers une visite commentée de 30 minutes sur le rez de chausée puis une visite libre du 1er étage vous est proposée pour retracer la vie des hommes à bord des bateaux et des femmes au travail.

Visites commentées toutes les 30 minutes (dernière visite à 12h et à 17h)

Maximum 15 personnes par créneau

Tarifs : 1€ par adulte et gratuit pour les – 18 ans (les mineurs doivent être accompagnés)

Maison de la beurière 16 rue du Mâchicoulis, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 30 14 52 http://labeurière.asso.st Au rez-de-chaussée est reconstitué un intérieur maritime au tournant du siècle, tandis que le premier étage retrace à travers des gravures, photos, objets et costumes la vie du port et du quartier.

Journées européennes du patrimoine 2025

La maison de la Beurière