Visite guidée de la Maison de l’Émail Maison de l’Émail Hauts de Bienne

Visite guidée de la Maison de l’Émail

Maison de l’Émail 199 Bis Rue de la République Hauts de Bienne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-03-03 16:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

La Maison de l’Email de Morez maintient et développe un savoir faire unique, venez en apprendre plus sur l’émaillerie sur métaux grâce aux visites guidées !

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne. .

Maison de l’Émail 199 Bis Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@haut-jura.com

