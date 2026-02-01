Visite guidée de la Maison de l’Émail Maison de l’Émail Hauts de Bienne
Visite guidée de la Maison de l’Émail
Maison de l'Émail
199 Bis Rue de la République
Hauts de Bienne
Jura
Gratuit
2026-02-10 14:00:00
2026-03-03 16:00:00
2026-02-10
2026-02-17
2026-02-24
2026-03-03
La Maison de l’Email de Morez maintient et développe un savoir faire unique, venez en apprendre plus sur l’émaillerie sur métaux grâce aux visites guidées !
Sur réservation auprès de l’office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne. .
+33 3 84 33 08 73
tourisme@haut-jura.com
