Visite guidée de la Maison de l’Outil Troyes

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 16:00:00

2026-02-01

La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière propose une visite guidée réservée aux individuels tous les premiers dimanches du mois, à 14h30.



Avec ou sans réservation, embarquez pour une 1h30 de découverte des collections en compagnie de guides passionnés.



Tarification 2€ en supplément du ticket d’entrée.

Visite réservée aux visiteurs individuels, dans la limite des places disponibles. .

Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est

