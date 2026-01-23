Visite guidée de la Maison de l’Outil Troyes
Visite guidée de la Maison de l’Outil Troyes dimanche 1 février 2026.
Visite guidée de la Maison de l’Outil
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube
Tarif : 2 – 2 – 2 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01 16:00:00
2026-02-01
La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière propose une visite guidée réservée aux individuels tous les premiers dimanches du mois, à 14h30.
Avec ou sans réservation, embarquez pour une 1h30 de découverte des collections en compagnie de guides passionnés.
Tarification 2€ en supplément du ticket d’entrée.
Visite réservée aux visiteurs individuels, dans la limite des places disponibles. .
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com
