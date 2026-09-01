Visite guidée de la Maison de Monte au Lever – JEP Maison de Monte au Lever Les Grangettes
samedi 19 septembre 2026 · Maison de Monte au Lever · Les Grangettes
Informations pratiques
Les Grangettes
Visite guidée de la Maison de Monte au Lever – JEP
Maison de Monte au Lever 11 chemin du pâtre Les Grangettes Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dominant le Lac de Saint-Point, cette villégiature d’été a été fondée en 1910 par Louis Neyron, industriel du textile (Rasurel), pour accueillir sa nombreuse famille. Son architecte Auguste Morisot, professeur aux Beaux-Arts de Lyon, s’est inspiré de l’architecture rurale comtoise mais aussi, pour le décor intérieur et le mobilier, du fameux architecte C. R. Mackintosh (Glasgow). Des pierres médiévales de l’abbaye de Mont-Sainte-Marie, dans le Doubs, ont été réemployées dans les bâtiments.
Le propriétaire, arrière-petit-fils du fondateur, y vivait à l’année et menait des recherches pour documenter ce patrimoine familial. Son épouse continue à assurer les visites commentées du parc, de la grande maison et de la dépendance où une exposition est également présentée.
Inscription recommandée. .
Maison de Monte au Lever 11 chemin du pâtre Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 89 23 12
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English : Visite guidée de la Maison de Monte au Lever – JEP
L’événement Visite guidée de la Maison de Monte au Lever – JEP Les Grangettes a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS