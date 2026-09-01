Visite guidée de la Maison de Monte au Lever – JEP Maison de Monte au Lever Les Grangettes

Informations pratiques

Les Grangettes

Visite guidée de la Maison de Monte au Lever – JEP

Maison de Monte au Lever 11 chemin du pâtre Les Grangettes Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dominant le Lac de Saint-Point, cette villégiature d’été a été fondée en 1910 par Louis Neyron, industriel du textile (Rasurel), pour accueillir sa nombreuse famille. Son architecte Auguste Morisot, professeur aux Beaux-Arts de Lyon, s’est inspiré de l’architecture rurale comtoise mais aussi, pour le décor intérieur et le mobilier, du fameux architecte C. R. Mackintosh (Glasgow). Des pierres médiévales de l’abbaye de Mont-Sainte-Marie, dans le Doubs, ont été réemployées dans les bâtiments.

Le propriétaire, arrière-petit-fils du fondateur, y vivait à l’année et menait des recherches pour documenter ce patrimoine familial. Son épouse continue à assurer les visites commentées du parc, de la grande maison et de la dépendance où une exposition est également présentée.

Inscription recommandée. .

Maison de Monte au Lever 11 chemin du pâtre Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 89 23 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de la Maison de Monte au Lever – JEP

L’événement Visite guidée de la Maison de Monte au Lever – JEP Les Grangettes a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS