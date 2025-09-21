Visite guidée de la Maison de Nostradamus MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence

Visite guidée de la Maison de Nostradamus MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de la Maison de Nostradamus Dimanche 21 septembre, 11h15 MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône

Sur inscription. Places limitées à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:15:00 – 2025-09-21T12:15:00

Fin : 2025-09-21T11:15:00 – 2025-09-21T12:15:00

Partez à la découverte de la maison de Nostradamus lors d’une visite guidée captivante.Une occasion unique de découvrir ce lieu chargé d’histoire et d’en apprendre davantage sur la vie de ce célèbre personnage de la Renaissance.

MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 64 31 http://www.salon-de-provence.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}] La maison que Nostradamus habita de 1547 à sa mort en 1566 propose un circuit muséographique sur trois étages, dix salles avec visites audio-guidées (cinq langues au choix). Au rez-de-chaussée : expositions temporaires. Labellisée Maison des illustres Centre ancien. Accès piétons. Parkings à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

Office de Tourisme de Salon de Provence