Visite guidée de la maison de Pierre Boulez construite par Odette Ducarre. Saint Michel l’Observatoire Saint-Michel-l’Observatoire

Visite guidée de la maison de Pierre Boulez construite par Odette Ducarre. 20 et 21 septembre Saint Michel l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Pas de limitation de places. Les visites se font par groupes de 6 personnes, (3 groupes par 30 minutes). Il peut y avoir un peu d’attente entre le passage des groupes. La visite est gratuite. Le lieu n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A son retour en France das les années 70, Pierre Boulez, qui séjournait souvent dans les Alpes de Haute Provence chez sa sœur Jeanne, rencontra l’architecte Odette Ducarre qui avait construit la maison d’édition de Robet Morel dans un village voisin. Admiratif du travail d’Odette Ducarre, Il demanda à cette dernière de lui construire une maison.

Ce sera la seule.

Pierre Boulez a choisi de faire construire sa demeure dans une carrière de pierre désaffectée.

L’architecte, elle, a tenté d’intégrer parfaitement la maison dans ce lieu atypique, et de transcrire dans les lignes et les volumes qui la caractérisent la modernité de la vie et de l’oeuvre de Pierre Boulez.

Cette maison, qui jaillit comme un temple de pierre de sa gangue minérale et végétale, témoigne de la rencontre fructueuse de deux êtres, devenus amis, et de l’union de leur art respectif : l’architecture et la musique.

A son retour en France dans les années 70, Pierre Boulez demande à l'architecte Odette Ducarre de lui construire une maison moderne au centre d'une carrière désaffectée. Ce sera chose faite en 1979. Cette maison, faite de blocs de pierre, issus de la carrière, a été érigée en équilibre au dessus du vide. l'accès se fait par une piste en terre assez caillouteuse. Les voitures de sport et les voitures basses ne peuvent accéder au site.

A. Deléaval