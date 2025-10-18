Visite guidée de la Maison de Retraite des Artistes Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames

Visite guidée de la Maison de Retraite des Artistes Samedi 18 octobre, 10h30 Maison de retraite des artistes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:30:00

Visite guidée de la Maison de Retraite des Artistes Dramatiques

Fondée par l’acteur Constant Coquelin pour les acteurs dans le besoin, la Maison de Retraite des Artistes est l’œuvre de l’architecte René Binet (créateur de la Porte Monumentale de l’Exposition Universelle de 1900). Pour la réaliser, l’architecte s’entoura de grands noms de l’art nouveau tels que Henry Bellery Desfontaines ou encore Louis-Edouard Fournier.

Unique en son genre, la Maison de Retraite des Artistes Dramatiques est labellisée Patrimoine d’Intérêt Régional d’Île-de-France.

Maison de retraite des artistes 30 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-Aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 04 00 02 [{« type »: « phone », « value »: « 0637091607 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mnataylor.fr »}] Maison de Retraite des Artistes construite en 1904 par l’architecte René Binet avec les décorateurs Louis Édouard Fournier et Henry Bellery-Desfontaines RER A, SNCF Gare de l’Est, Autoroute A4

Visite commentée

© MNA TAYLOR