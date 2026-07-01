Visite guidée de la maison de Rose Taillé, Maison de Rose Taillé, nourrice de Sainte-Thérèse, Semallé

Informations pratiques

Visite guidée de la maison de Rose Taillé 19 et 20 septembre Maison de Rose Taillé, nourrice de Sainte-Thérèse Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Maison de Rose Taillé, nourrice de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, rénovée et décorée, vous découvrirez les lieux de sa prime enfance, ainsi qu’un aperçu de la vie paysanne au XIXe siècle.

Peu après sa naissance, Thérèse connaît de graves problèmes de santé et sa mère ne peut l’allaiter. Confiée à une nourrice, elle bénéficie de l’air pur de la campagne. Dans la petite longère de Rose et Moïse Taillé, Thérèse recouvre la santé et fait ses premiers pas. La maison, le jardin et la grange restituent le monde paysan du XIXe siècle. Une exposition permet de mieux comprendre l’époque et le destin des personnes qui vécurent en ces lieux.

Maison de Rose Taillé, nourrice de Sainte-Thérèse Le Carrouge, 61250 Semallé Semallé 61250 Forges Orne Normandie

Maison de Rose Taillé, nourrice de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, rénovée et décorée, vous découvrirez les lieux de sa prime enfance, ainsi qu’un aperçu de la vie paysanne au XIXe siècle.

©Sanctuaire d’Alençon