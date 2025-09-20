Visite guidée de la maison de Vinols La Maison de Vinols Craponne-sur-Arzon

nombre de places limité

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Présentation de l’ancien hôtel particulier, son histoire, le programme de travaux.

La Maison de Vinols 6, rue Sainte Reine 43500 Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 60 05 http://www.craponne-en-velay.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 03 60 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisonvinols.craponne@gmail.com »}] La Maison de Vinols est un hôtel particulier construit de 1736 à 1740. Elle a été sélectionnée en 2024 dans le cadre de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, grâce notamment à l’organisation des jeux Mission Pätrimoine de la Française des Jeux. La Fondation du patrimoine apporte son soutien à cette restauration., Stationnement Place Jeanne d’Arc et Boulevard de Vinols

Gabriel Ferrand